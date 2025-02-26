Демо-версия весит чуть больше 10 гигабайт.

Теперь поклонники могут попробовать обновленную версию знаменитой ролевой игры. Демоверсия доступна всем желающим с 24 февраля по 3 марта 2025 года. Причем размер игры — 10,23 ГБ, что не так много в современных реалиях. Учитывая, что тот же Fortnite каждое обновление выкатывает на 50 ГБ.

В этой демоверсии игроки возьмут на себя роль заключенного по имени Нирас. Это новый персонаж, созданный специально для тестовой версии. В полной версии ремейка главным героем станет знакомый многим Безымянный. Создатели обещают сохранить дух оригинальной «Готики», но добавить современную графику и улучшенный геймплей.

Особое внимание уделили русской локализации. Все диалоги полностью переведены и озвучены на русском языке. Фанаты уже отметили, что перевод получился качественным и живым.

Ремейк «Готики» — это не единственная ожидаемая новинка. Например, недавно стало известно, что ремейк Metal Gear Solid 3 выйдет 28 августа 2025 года. Обе игры вызывают большой интерес у геймеров по всему миру.