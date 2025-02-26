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g1tarist
В Германии показали MANUL cUAV — трехосный квадроцикл с шестиствольным пулеметом
Квадроцикл разработали специально для борьбы с БПЛА.

Оружейные компании всего мира продолжают искать средства для эффективной борьбы против главной напасти современных вооруженных конфликтов, а именно против дронов. Разработчики экспериментируют с системами вооружений и транспортными платформами для них, что порой приводит к неоднозначным решениям. Так, в Германии во время выставки EnforceTac показали трехосный квадроцикл MANUL cUAV с размещенным на корме MG6, обладающим крайне высокой скорострельностью.

Как пишет издание Defense Network, в первую очередь «Манул» предназначен для борьбы с низколетящими беспилотниками на дистанции до одного километра. Шестиствольный MG6, который является лицензированной копией американского пулемета M134 Minigun, способен выдавать высокий темп огня и использовать картечные боеприпасы. Эти самые патроны крайне эффективны против слабозащищенных дронов и при этом при падении не могут нанести серьезного ущерба случайным целям, так как картечь обладает низкой кинетической энергией.

Кроме того, трехосная платформа «Манула» позволяет быстро передвигаться на пересеченной местности и оказываться в наиболее удачном для борьбы с дронами месте. Конструкторы MANUL cUAV также предусмотрели размещение на машине противотанковых средств в виде гранатометов, которыми может воспользоваться экипаж.

#германия #квадроцикл #manul cuav
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