Обновят в машине как внешний вид так и что-то под капотом.

Немецкий бренд Mercedes-Benz готовит большое обновление для кроссовера GLE-Class. Обновленную версию покажут в 2027 году. Текущая версия GLE-Class вышла в 2020 году, а в 2024 году она получила небольшой рестайлинг. Теперь же компания планирует более серьезные изменения.

Mercedes редко обновляет машины дважды за одно поколение. Но сейчас бренд меняет стратегию. Сначала хотели к 2030 году полностью перейти на электромобили, но в 2024 году планы скорректировали. Двигатели внутреннего сгорания останутся в линейке дольше, чем ожидалось. Это поможет компании более плавно подстроиться под рынок.

Обновленный GLE-Class получит новый внешний вид. Изменятся передний и задний бамперы. Установят свежую решетку радиатора. Фары станут современнее, с логотипами Mercedes. В салоне появятся новые экраны и руль. Мультимедиа заменят на систему MB.OS. Ее впервые покажут в 2026 году на модели CLA-Class.

Главное новшество — техника. Под капотом AMG GLE 63 будет 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, причем гибридный. Возможно, мотор получит плоский коленвал. Тогда он будет быстрее реагировать и звучать ярче.

Mercedes-Benz следит за трендами. Рынок премиальных кроссоверов растет и компания хочет сохранить лидерство. Новый GLE-Class станет мощнее и удобнее, он подойдет как для города, так и для трассы. Mercedes уже вовсю тестирует электромобили, но не отказывается от классических моторов. А обновленный GLE-Class покажут уже через три года.