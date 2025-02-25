В последний раз израильские танки использовались на Западном берегу, когда здесь произошло крупное палестинское восстание.

Информационное издание Associated Press сообщает о том, что на западном берегу реки Иордан в палестинском анклаве замечены несколько израильских танков. Особое внимание журналистов привлек тот факт, что такого не случалось с момента 2002-го года, когда тут вспыхнуло палестинское восстание, подавленное Израилем с применением всех возможных средств. На этот раз тежелобронированные машины вводятся на север западного берега реки под предлогом охраны еврейских поселенцев, которые опасаются палестинцев из лагерей беженцев.

Напомним читателям, что на западном берегу реки Иордан было развернуто несколько лагерей для беженцев, которые покинули территорию сектора Газа в попытке скрыться от боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС. Однако и в этом районе действуют израильские военные, которые призваны наладить порядок и не допустить бурлений в этих самых лагерях. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, пришедший на смену Галанту.

«Мы не позволим вернуться жителям и не позволим терроризму вернуться и разрастись» - высказывает Кац.

В заявлении Каца также говорится, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в курсе операции и полностью её поддерживает. Власти страны опасаются беспорядков со стороны палестинцев западного побережья Иордана совершенно справедливо, так как после 7 октября 2023-го года там также вспыхнули антиизраильские действия, но были быстро подавлены и не привели к столь массовым разрушениям, как в районе города Газа.