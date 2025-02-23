Многие наблюдатели оценили стойкость и непоколебимость Bybit в этой ситуации.

Криптобиржа Bybit объявила, что выплатит 140 миллионов долларов тому, кто поможет поймать хакеров, укравших у неё 1,5 миллиарда долларов в Ethereum (ETH). Взлом произошёл 21 февраля 2025 года и его уже называют одним из крупнейших в истории криптовалют. Об этом сообщает сама компания и СМИ, включая Bloomberg и Forbes.

Атака затронула один из «холодных» кошельков Bybit — это защищённое хранилище, где держат большие суммы криптовалюты офлайн. Хакеры обманули систему безопасности, подменив данные транзакции и вывели около 400 тысяч ETH. По данным аналитиков Arkham Intelligence, украденное уже начали распределять по десяткам адресов и обменивать через децентрализованные платформы. Специалисты из Elliptic и ZachXBT связывают атаку с северокорейской группой Lazarus, известной своими громкими кражами в криптоиндустрии.

Bybit — одна из популярных бирж в России, где её ценят за возможность покупать крипту с российских карт, несмотря на санкции. Гендиректор компании Бен Чжоу сразу после взлома заверил, что других кошельков атака не коснулась, а деньги пользователей в безопасности — резервы биржи покрывают все вклады один к одному. Он добавил, что Bybit уже получила кредит от партнёров на 80% украденной суммы и сможет пережить убытки, даже если активы не вернут.

Награда в 140 миллионов — это 10% от похищенного. Её обещают экспертам или аналитикам, которые помогут выследить украденное на блокчейне и найти хакеров. Расследование уже идёт совместно с полицией и киберкомпаниями. В соцсетях и СМИ, таких как Decrypt, действия Bybit хвалят за открытость и быстрый ответ на кризис. Например, представители Bankless назвали это примером для других платформ.