По плану они должны весить меньше и иметь альтернативу GPS.

В текущей декаде мощный толчок в развитии получили не только беспилотники, но и планирующие корректируемые авиабомбы. Так, Командование специальными операциями ВС США (USSOCOM) захотело получить в свое распоряжение новые авиационные бомбы малых размеров, которые можно запускать с беспилотников и которые не зависят от наведения по GPS.

Руководство USSOCOM не озвучило большую часть требований к новому боеприпасу, но в сети всплыли некоторые подробности. В частности, планирующая бомба должна лететь на дистанцию до 100 км, иметь на борту систему связи, по которой ее можно было бы перенаправить или задействовать самоликвидацию, а также в дополнении к наведению по GPS должен иметься альтернативный способ. Что за альтернативный способ наведения, нигде не указывается, но зато достоверно известно, что бомба должна иметь значительно меньшие габариты, чем разрекламированная GBU-69/B.

Кроме некоторых технических подробностей, больше про новую авиабомбу ничего неизвестно, так как пока проект находится на самом раннем состоянии и имеет статус «было бы неплохо иметь». Что касается требований по масса-габаритным характеристикам, то она, бомба, должна будет весить значительно меньше 27 кг. Именно такой вес является стандартным для планирующего боеприпаса GBU-69/B.

Остается большой загадкой, как такая маленькая бомба должна лететь на дальность в 100 км, особенно учитывая полный запрет на использование в её конструкции активных двигателей. Добавим, что российские авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции летят на дальности до 70 км только благодаря хорошей авионике крыльев и в первую очередь из-за набранной самолетом-носителем сверхзвуковой скорости и высоты.