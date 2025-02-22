Даже Marvel Rivals могли отменить.

Китайский игровой гигант NetEase переживает непростые времена. Блумберг рассказал, что основатель и глава компании Уильям Дин лично инициировал сотни увольнений и приостановку работы по многим проектам. Всё дело в том, что финансовый отчёт компании за прошлый год показал рост выручки от игр на 1,5%, но вот чистая прибыль упала на 2,6%. Казалось бы цифры небольшие, но это вынудило компанию отказаться от амбициозных проектов и сосредоточиться на том, что приносит прибыль.

За последний год NetEase закрыла студии Worlds Untold (основана экс-сценаристом Mass Effect Маком Уолтерсом), Jar of Sparks (созданная ветераном Xbox Джерри Хуком) и японскую Ouka Studios, разработчиков Visions of Mana для Square Enix. По данным Game File, под угрозой ещё более десятка студий по всему миру. Уильям Дин решил переориентировать компанию на игры вроде Eggy Party — простые, недорогие в производстве проекты с высоким доходом от микротранзакций.

Скандальной оказалась судьба Marvel Rivals, хита с 40 млн игроков и выручкой свыше $200 млн. Bloomberg утверждает, что Дин едва не отменил проект. Он не хотел платить Disney за лицензию на персонажей, и предлагал заменить их оригинальными героями от NetEase.

Реструктуризация нацелена на конкуренцию с Tencent и растущими игроками вроде HoYoverse. Дин уже привлёк молодых финансистов, некоторые из которых уже руководят ключевыми отделами. По слухам, даже требовал от сотрудников в Китае работать до 21:00 — эти слухи NetEase отрицает.

В 2026 году крупных релизов от компании ждать не стоит. И хотя Уильям Дин уверяет, что курс на «первоклассные студии» сохраняется, успехи вроде Marvel Rivals контрастируют с нестабильностью в компании и обеспокоенностью среди сотрудников и партнёров.