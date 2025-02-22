Она предназначена для поражения пехоты.

В России продолжают набирать обороты работы по улучшению и разработке боеприпасов в попытке седлать их более эффективными. Дело касается улучшения ракет для РСЗО, артиллерийских снарядов и разнообразных авиационных бомб. На процесс изысканий выделяются гранты из государственного бюджета РФ, частные средства и нередко работают инициативные конструкторы по собственному желанию. Например, в Челябинске разработали систему воздушного подрыва для обычной авиационной бомбы, которую можно подвесить под БПЛА.

Усилиями работников Челябинского государственного университета (ЧелГУ), которые скооперировались с представителями Челябинского военного авиационного краснознаменного училища штурманов и автором противодронового устройства «Глухарь» Александром Родиковым создали первую в России авиационную бомбу с воздушным подрывом для беспилотников. Ранее на беспилотники, по уверениям Родикова, устанавливали только боеприпасы с контактными взрывателями.

«Бомба, предназначенная для переноски с помощью БПЛА, способная взрываться на заданной высоте, впервые представлена широкой публике. Она прошла испытания и готова к запуску в серийное производство. Аналогов в России нет» - заявил Родников во время интервью ТАСС.

Согласно источникам, новая бомба будет обладать системой воздушного подрыва для более эффективного поражения целей. В частности, разработка направлена для борьбы с живой силой, небронированной техникой и открытыми укрепленными позициями за счет поражения из верхней полусферы. При использовании контактного взрывателя подрыв происходит за счет удара об поверхность и часть потенциала бомбы уходила в землю. Пока точно не известно когда бомба поступит на вооружение.