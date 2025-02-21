Это электрокары могут оставить Tesla в тени.

Первые фото новинок появились в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Изменения заметны сразу. Бамперы стали другими, а новые легкосплавные диски радуют глаз. Световые модули тоже обновили, дневные ходовые огни на светодиодах получили свежий дизайн. Основные фары в бампере теперь другой формы.

Технические характеристики вряд ли сильно изменятся. Батареи и моторы, скорее всего, останутся прежними. Но небольшие улучшения в салоне возможны. Это может сделать машины еще удобнее. Новые ET5 и EL6 выйдут в 2025 году.











