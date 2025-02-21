Ранее бренд считался эталоном премиум-класса.

Немецкий автопроизводитель Audi официально заявил о снижении качества материалов в своих новых автомобилях. Ранее марка считалась одной из лучших в премиум-сегменте, конкурируя с такими брендами, как Mercedes и BMW. Однако в последние годы репутация Audi начала ухудшаться.

Особое внимание привлекли модели A6 e-tron, Q5 и A5 Avant. В этих автомобилях стали использовать больше жесткого пластика, например, на дверных панелях и приборной доске. Также появились крашеные пластиковые элементы, которые могут терять вид со временем. Это вызывает недовольство у покупателей, особенно учитывая высокую стоимость автомобилей Audi.

Компания не стала отрицать проблему. На презентации обновленного Audi Q5 представитель бренда Оскар да Силва Мартинс признал, что качество материалов ухудшилось. Он пообещал, что в ближайших обновленных моделях ситуация изменится. Audi планирует вернуть прежний уровень качества, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

Снижение качества связано с несколькими факторами. С одной стороны, это ужесточение экологических стандартов, которые вынуждают производителей искать новые материалы. С другой — растущая конкуренция на рынке премиальных автомобилей. Audi стремится сохранить свои позиции, предлагая клиентам более качественные материалы и внимание к деталям.