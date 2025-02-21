Автомобили всё больше походят на машины из фантастических фильмов.

Уже в 2027 году автомобили Hyundai могут получить голографический дисплей на лобовом стекле. Эта инновация была показана на выставке CES 2025 и вызвала большой интерес.

Технология, разработанная совместно с немецкой компанией Zeiss, называется HWD (Holographic Windshield Display). Она позволяет проецировать изображения прямо на лобовое стекло. При этом водитель сможет видеть всю необходимую информацию, не отрывая взгляда от дороги. Например, на стекле будут отображаться скорость, заряд батареи и маршрут навигации.

Особенность HWD в том, что изображение создается с минимальной задержкой. Но это еще не все. Технология позволяет показывать разную информацию для водителя и пассажира. Например, водитель сможет следить за дорогой, а пассажир — смотреть фильмы или играть в игры.

Hyundai планирует внедрить эту технологию в серийные автомобили уже к 2027 году. Это станет важным шагом в развитии электрокаров и машин с интеллектуальным программным обеспечением.

Эксперты считают, что такие инновации сделают автомобили будущего не только умнее, но и безопаснее. Водители смогут получать информацию, не отвлекаясь от дороги, а пассажиры — наслаждаться развлечениями в пути.

Осталось дождаться 2027 года, чтобы увидеть эту технологию в действии. Пока же Hyundai продолжает работать над улучшением и тестированием HWD.