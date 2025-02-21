Разработчики ориентируются на AAA-тайтлы.

Стало известно, сколько времени потребуется для прохождения новой игры The Blood of Dawnwalker. Ее разрабатывают бывшие авторы знаменитого «Ведьмака 3». По словам нарративного директора проекта Якуба Шамалека, игра займет у игроков около 30-40 часов.

Шамалек, который ранее работал над «Ведьмаком 3», подчеркнул, что команда стремится к качеству AAA-игр. «Мы хотим достичь уровня «Ведьмака 3». Но наша игра будет меньше по объему контента. Мы небольшая студия, и это наш первый проект. Поэтому мы создаем что-то компактное, но с высоким качеством», — рассказал он.

The Blood of Dawnwalker пока не имеет точной даты выхода. Однако разработчики уверены, что игра понравится поклонникам качественных RPG. Они делают акцент на сюжете и проработке деталей, чтобы создать атмосферу, которая запомнится игрокам.

Ранее о качестве «Ведьмака 3» высказался актер, который озвучивал Геральта на английском языке. Он отметил, что игра стала эталоном для индустрии. Теперь фанаты ждут, сможет ли The Blood of Dawnwalker повторить этот успех.

Пока что подробностей о сюжете и геймплее новой игры немного. Но уже ясно, что разработчики делают ставку на качество, а не на объем.



