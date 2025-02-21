В качестве патрона конструкторы выбрали 9х19-мм Para.

Оружейный российский концерн «Калашников» начал массовое производство пистолетов-пулеметов ППК-20 для вооружения летчиков. Новый автомат придет на замену устаревшей «ксюхе», которая используется для самообороны летчиков и находится в аварийном комплекте выживания на борту самолетов и вертолетов. Об этом сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев на полях идущей сейчас выставки вооружений IDEX 2025.

Армия уже давно собиралась заменить АКС-74У на что-то более современное, но только в нынешней декаде появились подвижки в этом вопросе. В частности, именно под этот запрос концерн «Калашников» и разрабатывал свой пистолет-пулемет. ППК-20 более компактный и использует современные материалы, имеется возможность стрельбы одиночными и очередями. В качестве патрона конструкторы выбрали 9х19-мм Para, который позволит в случае необходимости продавать оружие на экспорт. Чтобы уменьшить габариты автомата конструкторы сделали складной приклад и полимеров.

«Уржумцев уточнил, что ППК-20 уже передавался военным летчикам для оценки. Испытания, проведенные в Государственном летно-испытательном центре имени В. П. Чкалова, подтвердили его компактность и возможность размещения в катапультных креслах.» - пишет «Военное обозрение».

Стоит отметить, что ППК-20 предполагает перевооружение именно аварийных наборов на российских летательных аппаратах. На вооружение экипажей бронетехники новый пистолет-пулемет пока не пойдет. Также в открытых источниках нет подробной информации сколько именно автоматов будет поставлено ВС РФ и точные сроки контракта.