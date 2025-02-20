Он обладает оптимальными характеристиками по доступной цене.

Компания Kingbull представила новый электрический велосипед Hunter eBike. Это модель на толстых шинах, которая сочетает в себе доступную цену и отличные характеристики.

Kingbull Hunter оснащен мотором мощностью 750 Вт. Это позволяет легко преодолевать подъемы и развивать скорость до 45 км/ч на ровных дорогах. Велосипед оборудован съемным аккумулятором емкостью 48 В 15 А*ч. На одном заряде можно проехать до 88 км. Аккумулятор защищен от влаги по стандарту IP65, что позволяет использовать велосипед в дождь или снег.

Вес модели составляет всего 27 кг, что делает ее маневренной и удобной в управлении. При этом велосипед выдерживает нагрузку до 181 кг. Регулируемое сиденье и подножка позволяют настроить транспорт под рост любого велосипедиста. Рама из прочного сплава и качественные компоненты обеспечивают долгий срок службы.

Kingbull Hunter оснащен хорошо настроенной подвеской, которая смягчает неровности дороги. Велосипед быстро разгоняется и поддерживает постоянную скорость. Двигатель работает тихо, что добавляет удовольствия от езды.

Модель оборудована шинами CST размером 26 x 4,0 дюйма. Они обеспечивают отличное сцепление с дорогой и устойчивость на разных поверхностях. Шины подходят как для городских улиц, так и для бездорожья.

На руле велосипеда установлен дисплей. Он показывает скорость, уровень заряда батареи и режим помощи при езде. Цена Kingbull Hunter составляет 999 долларов США.