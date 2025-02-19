Новые механики - новые тактики и стратегии.

Valve внесла коррективы в карту, добавила новые механики и удивила фанатов, разрушив их теории о дате релиза.

Одним из главных изменений стала переработка реки на карте. Теперь она стала шире, а течение ускоряет героев, которые движутся по направлению потока. Однако игрокам стоит быть осторожными: новые крипы-амфибии могут помешать быстрому перемещению и даже убить невнимательных героев.

Также разработчики заменили руны мудрости на «алтари мудрости». Ещё одно изменение касается нейтральных крипов. Теперь за их уничтожение игроки получают Madstone («Безумруд»). Этот предмет можно использовать для крафта нейтральных вещей, что добавляет новые стратегические возможности.

Особое внимание уделено Рошану. Теперь у него два логова, которые расположены у реки рядом с Рунами Силы. В начале матча Рошан появляется в южной яме, но с наступлением ночи он начинает перемещаться между логовами. На своём пути он отталкивает всех, кто встретится ему на дороге.



