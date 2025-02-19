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g1tarist
Genshin Impact и «Магнит» готовят совместное событие для фанатов игры
Коллаборация Genshin Impact и «Магнит» обещает быть интересной и выгодной для всех участников.

В России фанаты популярной игры Genshin Impact смогут поучаствовать в новом интересном событии. Разработчики игры, компания miHoYo, объявили о коллаборации с сетью магазинов «Магнит».

Совместное событие стартует 12 марта. Пока подробностей не так много, но разработчики уже поделились небольшим тизером. Ожидается, что больше информации станет известно в ближайшее время.

По предварительным данным, участники акции смогут получить приятные подарки. Например, за покупки на определённую сумму в магазинах «Магнит» можно будет получить брелоки и стенды с персонажами Genshin Impact. Также возможны специальные промокоды, которые можно будет использовать в игре.

Это не первый случай, когда Genshin Impact проводит коллаборации с реальными брендами. Ранее подобные акции уже проходили в других странах и пользовались большой популярностью. Теперь возможность получить уникальные предметы появится и у российских игроков.



#genshin #магнит
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Маэстро
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так ласковым будь, лежи получай удовольствие, когда на тебе человек
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Гоги Колпинский
22:07
сверху человек возмущается
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Nvidia&Intel Hater
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Nvidia&Intel Hater
22:06
пшел вон .дегрод
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Bernigan
22:06
А ты и не можешь спорить, ты заведомо проиграл, видос в доказательство не делаешь, значит и не может твоя картейка нифига, в общем всё, скатертью дорожка
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Маэстро
22:04
а тебе зачем видяха?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Nvidia&Intel Hater
22:04
да .подтверждают что у тебя сосет карта по полной.вот и все.везде и всегда.видео рагнарек -15 процентов до 20 -сравнивали.ласт оф асс до 20 -сравнивали.иди вон уже а.люди все помнят.я по второму кругу...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Гоги Колпинский
22:03
был бы долар по 10р. то видяха бы стоила 3к.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
Дамен Мершед
22:03
Ну пока на Байдена все списывают и это получается
Трамп: рейтинг Зеленского 4 %, конфликт можно было урегулировать несколько лет назад, но теперь Украина разрушена
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