Коллаборация Genshin Impact и «Магнит» обещает быть интересной и выгодной для всех участников.

В России фанаты популярной игры Genshin Impact смогут поучаствовать в новом интересном событии. Разработчики игры, компания miHoYo, объявили о коллаборации с сетью магазинов «Магнит».

Совместное событие стартует 12 марта. Пока подробностей не так много, но разработчики уже поделились небольшим тизером. Ожидается, что больше информации станет известно в ближайшее время.

По предварительным данным, участники акции смогут получить приятные подарки. Например, за покупки на определённую сумму в магазинах «Магнит» можно будет получить брелоки и стенды с персонажами Genshin Impact. Также возможны специальные промокоды, которые можно будет использовать в игре.

Это не первый случай, когда Genshin Impact проводит коллаборации с реальными брендами. Ранее подобные акции уже проходили в других странах и пользовались большой популярностью. Теперь возможность получить уникальные предметы появится и у российских игроков.







