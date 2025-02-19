Литва готова оборонять Арктику.

Избранный в декабре прошлого года глава литовского МИД Кястутис Будрис заявил, что Литва готова помочь в обеспечении безопасности Арктики, подчеркнув, что этим могут заняться и другие страны Балтики.

Тут стоит добавить тот факт, что совсем недавно глава Литвы Науседа заявил, что его страна является одним из столпов обороны Европы от российской угрозы. А вот теперь к воинственной риторике присоединился и главный дипломат страны, разразившись подобным заявлением про Арктику во время встречи с послом Канады.

«Мы готовы вместе с нашими партнёрами из региона Балтийского и Северного морей искать возможности по укреплению безопасности в Арктике. И мы признаём здесь решающую роль Канады» - разглагольствует Будрис.

При этом министр иностранных дел Литвы не рассказал каким именно образом его страна будет участвовать в обеспечении безопасности арктического региона. По факту же сегодня Литва — это просто очередной плацдарм сил НАТО, направленный против России в Европе. Туда вливают миллионы евро германцы, которые разворачивают на их территории военные базы и подготавливают военные городки для военнослужащих Бундесвера.

Что касается самого чиновника, то в свое время тот успел попутешествовать по США и Канаде, где проходил обучение в нужных для Запада рамках. После чего в прошлой декаде вернулся на родину и стал советником тогдашнего президента Литвы по вопросам разведки, а теперь поднялся до главы МИД.