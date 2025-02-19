Покупать машины стало проще и удобнее

Компания Chery сделала важный шаг для удобства своих клиентов. Теперь россияне могут забронировать машину, не выходя из дома. Для этого запущен новый сервис онлайн-бронирования. Он доступен во всех официальных дилерских центрах Chery по всей России.

Сервис позволяет выбрать модель, цвет и комплектацию автомобиля. Также можно указать город и дилерский центр, где вы хотите забрать машину. В системе представлены все актуальные модели бренда. Например, компактный Tiggo 4 или семиместный Tiggo 9.

Чтобы забронировать автомобиль, нужно внести предоплату в размере 10 тысяч рублей. После этого с вами свяжется представитель дилерского центра. Он уточнит детали сделки и ответит на все вопросы.

Сервис уже работает в более чем 90 городах России. Информация о наличии машин обновляется несколько раз в час. Это позволяет клиентам получать самые актуальные данные.

Теперь не нужно тратить время на поездки в автосалон. Все можно сделать онлайн в удобное время. Новый сервис делает процесс покупки автомобиля быстрым и прозрачным. Причем, вы можете заранее забронировать нужную модель и комплектацию.