По итогам 2024 года компания заняла 17,9% рынка.

Компания Volvo Trucks впервые заняла первое место на европейском рынке тяжелых грузовиков. По итогам 2024 года доля Volvo составила 17,9%. Это значит, что компания зарегистрировала 56 331 грузовик. Основными странами, где Volvo продавала больше всего, стали Великобритания, Франция, Германия, Польша и Испания.

Президент Volvo Trucks Роджер Альм рассказал, что успех компании связан с высоким качеством грузовиков. Клиенты ценят их за экономичность, безопасность и надежность. Особенно популярной стала новая модель FH Aero. Она доступна с разными типами двигателей: электрическим, газовым и дизельным. Это позволяет клиентам выбирать подходящий вариант в зависимости от их потребностей.

Volvo Trucks не только укрепила свои позиции в Европе, но и расширила присутствие в других странах. Например, в Бразилии компания уже третий год подряд остается лидером рынка с долей 23,7%. В Австралии ее доля составила 18,2%, а в США и Канаде – 10,5%. Это серьезный успех, который может повлиять и на другие регионы, включая страны СНГ.

В странах СНГ крупные транспортные компании все чаще обращают внимание на топливную эффективность и экологичность грузовиков. Volvo Trucks предлагает решения, которые соответствуют этим требованиям. Это делает ее привлекательной для рынка, где растет спрос на современные и экономичные транспортные средства.