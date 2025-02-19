Электромобили станут мощнее и дешевле.

Компания Toyota совместно с LG Energy Solution запускает производство аккумуляторов для электромобилей в Соединённых Штатах Америки.

Производство будет организовано на территории бывшего завода Ultium Lansing. Здесь будут изготавливаться аккумуляторы с высоким содержанием никеля, которые станут основой для новых моделей Toyota.

Тэцуо Огава, занимающий должность президента Toyota Motor North America, акцентировал внимание на том, что бесперебойное обеспечение литий-ионными аккумуляторами представляет собой краеугольный камень успеха компании. Возведение нового предприятия станет значимым элементом в стратегии Toyota, направленной на расширение производства электромобилей и гибридных транспортных средств.

В качестве первого электромобиля, который может быть оснащён новыми батареями, рассматривается Toyota bZ5X — большой кроссовер с тремя рядами сидений. Он может составить конкуренцию таким моделям, как Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9.

Toyota планирует выпустить 30 электрических моделей по всему миру. К 2030 году компания стремится продать 3,5 миллиона электромобилей.

Ранее сайт 32CARS сообщал, что Toyota разработала новую технологию переработки аккумуляторов. Это еще один шаг к экологичности и снижению стоимости электрокаров.

Новое производство аккумуляторов в США поможет Toyota сделать электрокары мощнее и дешевле.