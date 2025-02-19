Несмотря на растущий спрос, продажи «Москвича» в начале 2025 года заметно снизились.

В 2024 году автомобили марки «Москвич» стали пользоваться большим спросом. По данным исследования «Авито Авто», интерес к этим машинам вырос на 54,3% по сравнению с прошлым годом. При этом средняя цена на новые модели снизилась на 14,4% и составила 1 900 000 рублей.

Самым популярным среди покупателей оказался кроссовер «Москвич 3». На него приходится почти 90% всего интереса. На втором месте – модель «Москвич 6», которая привлекла 9,5% внимания. Замыкает тройку лидеров электрическая версия «Москвич 3е», но ее доля составляет всего 0,7%.

Цены на автомобили за год заметно упали. Например, «Москвич 3» подешевел на 17%, и теперь его средняя стоимость – 1 843 000 рублей. Модель «Москвич 6» стала дешевле на 12%, ее цена – 2 362 000 рублей. Электрический «Москвич 3е» остается самым дорогим в линейке – его средняя цена составляет 3 950 000 рублей.

Эксперты связывают рост интереса к марке с расширением дилерской сети и выгодными предложениями. Покупателям доступны специальные программы, трейд-ин и бонусы при покупке. Это делает автомобили более привлекательными для широкой аудитории.

Однако, несмотря на растущий спрос, продажи «Москвича» в начале 2025 года резко упали. В январе было продано всего 1,1 тысячи машин, что в два раза меньше, чем в декабре 2024 года. Тогда завод реализовал 2,4 тысячи автомобилей. Производитель объясняет это сезонными колебаниями, но эксперты считают, что проблема может быть глубже.

Ситуация выглядит парадоксально: спрос на автомобили растет, но покупать их стали меньше. Возможно, это связано с экономической нестабильностью или изменением предпочтений потребителей. Тем не менее, «Москвич» продолжает укреплять свои позиции на российском рынке, предлагая доступные и современные модели.