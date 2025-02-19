Все призовые, полученные нечестным путём, пойдут не благотворительность.

Компания Epic Games, разработчик популярной игры Fortnite, приняла жесткие меры против игрока, который нарушил правила. Австралийский киберспортсмен Repulse был пойман на читерстве во время квалификации к крупному турниру FNCS Grand Finals в 2023 году. Он передал свой аккаунт другому игроку, чтобы тот помог ему пройти отбор. За это Repulse и его напарник были дисквалифицированы за несколько дней до старта финала турнира в Копенгагене.

В официальном твиттер-аккаунте Fortnite Competitive появилось сообщение о дальнейшей судьбе нарушителя. «Читерство никогда не будет выигрышной стратегией. Мы приняли судебные меры против игрока, который нечестно прошел квалификацию на FNCS. Теперь ему навсегда запрещено участвовать в турнирах по Fortnite, а его призовые деньги переданы на благотворительность», – говорится в заявлении.

Кроме того, Epic Games опубликовала видео с извинениями от Repulse. Сам игрок не появился в ролике, но его текстовое сообщение было показано на экране. В нем он пообещал больше никогда не использовать читы в Fortnite.

Сообщество игроков отреагировало на эту новость неоднозначно. Многие удивились тому, что Epic Games так публично осудила одного читера. Однако большинство поддержало компанию за ее жесткую позицию в борьбе с нечестной игрой.

Этот случай стал примером того, как серьезно Epic Games относится к соблюдению правил в своих турнирах. Теперь Repulse больше не сможет участвовать в турнирах по Fortnite. Его призовые деньги, которые он получил нечестным путем, пойдут на благотворительность. Это наказание должно стать уроком для других игроков, которые думают о том, чтобы использовать читы.