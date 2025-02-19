Компания Epic Games, разработчик популярной игры Fortnite, приняла жесткие меры против игрока, который нарушил правила. Австралийский киберспортсмен Repulse был пойман на читерстве во время квалификации к крупному турниру FNCS Grand Finals в 2023 году. Он передал свой аккаунт другому игроку, чтобы тот помог ему пройти отбор. За это Repulse и его напарник были дисквалифицированы за несколько дней до старта финала турнира в Копенгагене.
В официальном твиттер-аккаунте Fortnite Competitive появилось сообщение о дальнейшей судьбе нарушителя. «Читерство никогда не будет выигрышной стратегией. Мы приняли судебные меры против игрока, который нечестно прошел квалификацию на FNCS. Теперь ему навсегда запрещено участвовать в турнирах по Fortnite, а его призовые деньги переданы на благотворительность», – говорится в заявлении.
Кроме того, Epic Games опубликовала видео с извинениями от Repulse. Сам игрок не появился в ролике, но его текстовое сообщение было показано на экране. В нем он пообещал больше никогда не использовать читы в Fortnite.
Сообщество игроков отреагировало на эту новость неоднозначно. Многие удивились тому, что Epic Games так публично осудила одного читера. Однако большинство поддержало компанию за ее жесткую позицию в борьбе с нечестной игрой.
Этот случай стал примером того, как серьезно Epic Games относится к соблюдению правил в своих турнирах. Теперь Repulse больше не сможет участвовать в турнирах по Fortnite. Его призовые деньги, которые он получил нечестным путем, пойдут на благотворительность. Это наказание должно стать уроком для других игроков, которые думают о том, чтобы использовать читы.