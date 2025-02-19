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g1tarist
Китайские игроки раскритиковали разработчиков Hearts of Iron 4 из-за нового дополнения
Paradox Interactive задела чувства представителей китайского сообщества.

Компания Paradox Interactive, создавшая популярную стратегию Hearts of Iron 4, оказалась в центре скандала. Причиной стало новое дополнение Graveyard of Empires. Оно добавило в игру новые возможности для Индии, Ирана, Ирака и Афганистана. Однако китайское сообщество игроков осталось недовольно.

Проблема возникла из-за двух моментов. Во-первых, в игре появилась возможность создать новый Шёлковый путь, который связывает Европу и Азию. Во-вторых, разработчики передали Тибет под контроль Индии. Эти изменения задели чувства китайских игроков.

Китайские пользователи считают, что игра искажает историю. Они напоминают, что Китай в прошлом потерял много территорий из-за войн. Теперь же игра, по их мнению, ещё больше уменьшает китайские земли. Это злит многих игроков. Один из игроков написал: «Это как наносить новые раны на тело уже раненого человека».

Ситуация с Шёлковым путём ещё более сложная. Исторически происхождение шёлка вызывает споры. Некоторые учёные считают, что шёлк впервые появился в Индии. Другие утверждают, что его родина — Китай. Археологические находки показывают, что самые древние шёлковые ткани обнаружены именно в Китае. Однако в игре этот момент представлен неоднозначно, что также вызвало недовольство.

Разработчики пока не прокомментировали ситуацию. Но скандал уже набирает обороты. Китайские игроки активно обсуждают проблему в соцсетях и на форумах. Многие требуют исправить ошибки и учесть историческую справедливость.

#игры #hearts of iron 4 #paradox
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