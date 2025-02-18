Разработчики снова вернулись к «Смуте» с крупным обновлением.

Российская экшен-RPG «Смута» получила итоговое обновление версии 2.1.0. Это последний крупный патч для игры. После него разработчики планируют выпускать только технические исправления. Обновление принесло с собой множество улучшений, которые должны порадовать игроков.

Игра «Смута» вышла не в идеальном состоянии. Однако разработчики постепенно исправляли ошибки и улучшали проект. Новый патч стал финальным шагом в этом процессе. Команда заявила, что проделала огромную работу, чтобы исправить все недочеты и внести запланированные изменения.

«Мы постарались сделать игру лучше. В обновлении более 400 изменений, исправлений и дополнений. Надеемся, что вам понравится!» — сообщили разработчики.

Что именно изменилось в игре? Вот основные нововведения:

Новая озвучка. Все 168 персонажей получили новый голос. Это сделало игру более живой и иммерсивной. Улучшенные квесты. Более 100 квестов были переработаны. Они стали динамичнее и интереснее. Также улучшены анимации в диалогах. Исправления графики. Разработчики исправили текстуры персонажей, включая главного героя Кирша. Также улучшено отображение растительности и снега на деревьях. Оптимизация. Кат-сцены в прологе стали работать более плавно. Исправлены ошибки, которые мешали игровому процессу. Например, теперь блок в бою работает корректно после сохранения игры. Мелкие улучшения. Исправлены анимации при использовании факела, а также отображение экранов загрузки.

Игра стала более стабильной и приятной для прохождения. Разработчики обещают, что теперь сосредоточатся на технической поддержке.