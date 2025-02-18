Су-57Э принял участие в международном авиасалоне Aero India 2025, где совершил испытательный полет.

Россия сделала Индии новое предложение, касающееся производства истребителей 5-го поколения на их территории. Речь, разумеется, идет о локализации выпуска российского Су-57, который был показан во всей красе во время выставки Aero India 2025 в Бангалоре.

Заявление о таком предложении индийской стороне сделал глава Федеральной службы военно-технического сотрудничества Дмитрий Шугаев, находящийся сейчас на военном форуме в Абу-Даби. Напомним, что на этой неделе стартовала военно-техническая выставка в ОАЭ под названием IDEX 2025.

Что касается Су-57, то согласно новому предложению, мощности по производству самолета в случае согласия Индии будут развернуты у них. Источник не уточняет, почему было сделано такое предложение, ведь производство столь высокотехнологичной техники крайне сложно. Да и Индия весьма тесно сотрудничает с Великобританией и США, что только добавляет вопросов. Кроме того, нет уточнения, какая именно версия Су-57 будет выпускаться в Индии, хотя тут можно предположить, что все-таки экспортная. Эксперты предполагают, что таким образом хотят компенсировать медленную скорость производства истребителя в РФ.

Напомним, что выставка Aero India 2025 прошла на прошлую неделю, а Су-57Э показывали 10 февраля. Российский летчик-ас Богдан показал серию фигур высшего пилотажа, продемонстрировав возможности самолета. Кроме того, с заявлением выступил посол РФ в Индии Денис Алиев, заявивший, что благодаря особой детали Су-57 обладает самой большой продолжительностью полета на сверхзвуковой скорости.