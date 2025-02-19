Главным преимуществом российских танков стала постоянная модернизация.

Российские основные боевые танки обладают лучшей защитой по сравнению с западными образцами. Об этом заявили в пресс-службе «Уралвагонзавода». В качестве основного аргумента выступает тезис, что у российских машин значительно меньше по площади ослабленные зоны, что усложняет возможность их поражения противотанковыми средствами.

Как заявляют представители УВЗ, российские ОБТ за счет более низкого силуэта и общих габаритов оказались лучше приспособлены для современного поля боя, чем западные аналоги. Кроме того, работа над улучшением танков Т-90М «Прорыв» и Т-72М3 ведется на постоянной основе за счет получаемого опыта реальной эксплуатации этих боевых машин.

«Современные российские танки по сравнению с западными имеют лучшую защищенность, в том числе за счет гораздо меньшей площади ослабленных зон. Основное преимущество нашей бронетехники в том, что она постоянно модернизируется с учетом современных реалий» - рассказывает пресс-служба УВЗ.