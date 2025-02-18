Об этом рассказал министр обороны Никос Дендиас.

Родина демократии и Гомера Греция потратит 28 миллиардов евро на модернизацию собственных Вооруженных сил в рамках программы технологического развития армии. Об этом будет официально заявлено 4 марта 2025-го года. Такую новость анонсировал нынешний глава оборонного ведомства греков Никос Дендиас.

Согласно общедоступной информации, Минобороны Греции выделит на развитие армии 28 млрд евро для наращивания технологического развития. Программа рассчитана на 12 лет и начнется с 2025-го года, и за динамический финансовый год будет расходовать 2 – 2,5 млрд из государственного бюджета. Что самое интересное, эта инициатива поступила не от греческого правительства, а пришла извне. Увеличение расходов на армию «посоветовали» старшие коллеги из США и Евросоюза, а Греция не смогла проигнорировать заботу о себе.

В рамках программы греческие Вооруженные силы развернут сеть датчиков в акватории своих морей для обнаружения подводных лодок. Комплекс мер будет проводиться усилиями компаний, входящих в состав Греческого центра оборонных исследований (ELKAK). Кроме того, будет построен 4-й фрегат серии FDI, обновлены фрегаты MEKO и рассмотрен для приобретения американский фрегат серии Constellation. Вдобавок к надводным кораблям греческие ВМФ приобретут несколько подводных лодок.

Что интересно, сухопутные силы греческой армии будут затронуты минимально, а основной упор будет на авиацию. Основной бюджет пойдет на приобретение американских истребителей 5-го поколения F-35, модернизацию имеющихся у греков F-16 Viper и техническое обслуживание военно-транспортных самолетов. Пока официальная Анкара никак не отреагировала на возможность появления у Греции F-35, с которыми в свое время так знатно обманули турок.

Кроме пилотируемой авиации, греки приобретут значительное число беспилотников разного характера для своих ВВС. Но особого внимания заслуживает разворачиваемая в перспективе система ПВО и ПРО с громким названием «Щит Ахиллеса». Согласно заявлениям официальных лиц, система будет способна перехватывать ракеты, самолеты и беспилотники, оказавшиеся в зоне ее покрытия. Однако возникает вопрос о том, что по древнегреческой мифологии у Ахилла было уязвимое место, и герой оказался не столь неуязвим, как все думали.