С таким заявлением выступил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

В России продолжается развитие боевых дронов и всего, что с ними связано. В частности, к концу 2025-го года концерн «Калашников» изготовит несколько прототипов и проведет испытания разведывательно-ударного комплекса собственной разработки «Куб-СМ». Об этом рассказал ТАСС нынешний глава концерна «Калашников» Алан Лушников. Комплекс выполняется в форм-факторе бронированного транспортного средства с установленными на нем местами хранения барражирующих боеприпасов и разведывательных БПЛА.

Согласно опубликованным данным, комплекс «Куб-СМ» будет способен выполнять комплексные задачи по обнаружению, наведению и «демонтажу» целей. Кроме того, его, комплекс, можно будет использовать сугубо для разведывательной деятельности и проводить объективный контроль после использования систем вооружения.

«Куб-СМ» — разведывательно-ударный комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами. По сути, заказчик получает услугу «всё включено»: и разведка, и поражение, и объективный контроль, и корректировка. Фактически, речь идет о роевом применении управляемых боеприпасов» - сообщает Лушников.

Комплекс состоит из бронированной транспортной платформы, которая одновременно является пунктом управления. Внутри машины размещаются транспортно-пусковые контейнеры, в которых располагается до 14 барражирующих боеприпасов и 2 разведывательных беспилотника. Запуск дронов проводится за счет применения пусковой установки по одному беспилотнику за раз.

Как добавляет Лушников, комплекс «Куб-СМ» предназначается для массовых операций, когда дроны можно использовать в формате роя, а не только как самостоятельные единицы. В частности, можно применить несколько барражирующих боеприпасов для поражения одной конкретной цели. Источник также рассказывает, что беспилотники комплекса способны поразить не только небронированные цели, но и лёгкую бронетехнику.