Дизайн будущего смартфона iPhone 17 должен выйти в течение этого года.

Компания Apple планирует представить новые смартфоны iPhone 17 уже в этом году. Дизайн устройств будет заметно отличаться от предыдущих моделей. Об этом сообщил инсайдер под ником Digital Chat Station.

Один из новых смартфонов, iPhone 17 Air, получит горизонтальный тонкий блок камер. В нем будет всего один объектив. В то же время iPhone 17 Pro сохранит прямоугольный блок камер с тремя датчиками. Их расположение останется прежним, но вспышку и LiDAR-сенсор перенесут на правую сторону.

Но это еще не все. Инсайдер также сообщил, что Apple работает над своей первой «раскладушкой». Это будет складной смартфон, который станет частью новой линейки. Сейчас разработчики тестируют телефон, но подробности о его характеристиках пока неизвестны.

Если информация подтвердится, это станет важным шагом для Apple. Компания впервые представит складной смартфон, что может изменить рынок мобильных устройств. Пока остается ждать официальных заявлений от Apple.