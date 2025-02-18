Теперь фанаты строят новые догадки.

В феврале 2025 года геймеры снова заговорили о возможном новом проекте от Valve. Поклонники компании, известной своими культовыми играми, заметили в базе данных SteamDB странную запись. Она появилась в конце января и вызвала бурные обсуждения. Многие считают, что это может быть анонс новой игры.

Запись с идентификатором 3488080 уже получила несколько обновлений. Для неё даже выделили отдельный сервер. Это наводит на мысль, что проект может быть многопользовательским. Пока Valve официально ничего не подтверждает, но фанаты уже строят теории.

Одна из самых популярных версий связана с франшизой Half-Life. Некоторые считают, что это может быть проект под кодовым названием HLX. Напомним, что последняя часть серии, Half-Life: Alyx, вышла в 2020 году и получила восторженные отзывы. С тех пор поклонники ждут новостей о продолжении.

Фанаты активно анализируют обновления в SteamDB, изучают код и даже пытаются найти скрытые ссылки на сайтах Valve. Такая активность объяснима — Half-Life считается одной из самых влиятельных игр в истории, и её возвращение всегда вызывает ажиотаж.

Пока что Valve хранит молчание. Компания известна тем, что любит удивлять своих фанатов. Возможно, в ближайшее время нас ждёт официальный анонс. А пока геймеры продолжают строить теории и ждать новостей.