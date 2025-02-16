Blizzard под ударом из-за новой героини.

Разработчики Overwatch 2 снова оказались под прицелом. На этот раз игроки и пользователи соцсетей выразили недовольство из-за недостаточного разнообразия персонажей. Особое внимание привлекла новая героиня Freja (Фрея). Многие считают, что она слишком похожа на уже существующих персонажей, например, на Вдову.

Пользователь staplesquid написал: «Blizzard, пожалуйста, сделайте женских персонажей более разнообразными. Они выглядят слишком одинаково». Другие игроки обратили внимание на возраст героинь. ManigoldoToys отметил: «Почти все женские персонажи выглядят как подростки. Может, они хотя бы школу закончат, прежде чем присоединиться к Overwatch?».

В первой части Overwatch разнообразие было одной из сильных сторон игры. Там были персонажи разного возраста, телосложения и происхождения. Например, Ана — пожилая снайперша, Ориса — робот, а Мойра — ученая с необычной внешностью. В Overwatch 2, по мнению фанатов, акцент сместился на молодых и стройных героинь с «милыми лицами».

Еще одна проблема, которую подняли пользователи, — отсутствие расового разнообразия. leaodeternoo написал: «В последнее время появляются только светлокожие герои. Где персонажи других рас?».

Blizzard пока не прокомментировала ситуацию. Игроки надеются, что разработчики прислушаются к их мнению и добавят в игру больше уникальных и разнообразных персонажей.