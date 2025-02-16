Автомобили смогут проезжать до 1000 км на одном заряде.

Китайская компания BYD заявила о планах начать использование твердотельных аккумуляторов. Об этом стало известно на Втором китайском форуме по инновациям и развитию твердотельных батарей. Производство и тестирование новых батарей начнется примерно в 2027 году. Однако массовое внедрение технологии ожидается только после 2030 года.

Сначала твердотельные батареи появятся в электромобилях среднего и высокого класса. Это произойдет через два года после начала производства. А с 2030 по 2032 год такие батареи планируют использовать и в более доступных моделях.

Твердотельные аккумуляторы считаются перспективной технологией. Они обещают большую энергоемкость, безопасность и долговечность по сравнению с традиционными литий-ионными батареями. Однако эксперты на форуме отметили, что современные литий-железо-фосфатные (LFP) батареи останутся актуальными еще 15–20 лет. Ранее BYD уже анонсировала новые премиальные модели с улучшенной LFP-батареей Blade 2.0. Такие автомобили смогут проезжать до 1000 км на одном заряде.