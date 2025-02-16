В ближайшее время авто выйдет на китайский рынок.

Компания Chery показала фотографии нового седана Fulwin A9, который уже готов к серийному производству. В ближайшее время автомобиль появится на рынке Китая. Ранее, осенью прошлого года, Chery уже демонстрировала предсерийную версию модели с тонированными стеклами. Однако тогда подробностей о машине было мало. Сейчас информация по-прежнему ограничена, но кое-что стало известно.

Fulwin A9 — это большой седан длиной около 5 метров. Он оснащен гибридной силовой установкой. В основе — 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 143 лошадиные силы. Ему помогает электромотор на 204 л.с. На одной зарядке батареи автомобиль может проехать до 200 км. В гибридном режиме, с полным баком топлива, запас хода увеличивается до 1500 км. Покупателям будут доступны как переднеприводные, так и полноприводные версии.

Подвеска у Fulwin A9 независимая. Сзади используется многорычажная схема, которая обеспечивает комфорт и устойчивость на дороге.

Салон автомобиля выполнен в современном стиле. В нем установлены два дисплея. Экран мультимедийной системы имеет диагональ 15,6 дюймов. Кнопок в салоне минимум — управление сосредоточено на сенсорных панелях. Среди интересных опций — встроенный ароматизатор воздуха и аудиосистема с 23 динамиками. Также в машине есть функция активного шумоподавления, которая делает поездку еще комфортнее.

Пока Chery не раскрыла все детали о новинке. Более подробная информация станет известна ближе к старту продаж. В Китае Fulwin A9 появится уже в ближайшие недели.