Планы на такие изменения озвучивались еще в 2023 году.

В американском регионе Аппалачи планируется масштабный проект по преобразованию старых угольных шахт в солнечные электростанции. 17 бывших шахт будут переоборудованы в объекты для производства чистой энергии. Общая мощность новых станций составит 370 мегаватт.

Проект реализуют компании The Nature Conservancy (TNC), Sun Tribe Development и ENGIE. Они планируют установить 14 солнечных электростанций мощностью 49 мегаватт и три аккумуляторные батареи. Мощность батарей составит 320 мегаватт.

Этот проект принесет пользу не только экологии, но и местным жителям. Новые объекты увеличат налоговые поступления в бюджет региона. Также появятся рабочие места в строительной сфере. Солнечные электростанции смогут обеспечивать энергией около 6638 домов ежегодно.

Аппалачи долгое время были центром угольной промышленности США. Теперь этот регион станет примером для других стран в борьбе за экологию и устойчивое развитие. Таким образом, бывшие угольные шахты получат вторую жизнь.А регион получит обновленную экономику.

Проект уже получил поддержку от местных властей и экологических организаций. Первые электростанции начнут работать в ближайшие годы.