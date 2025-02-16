Компания Ubisoft продолжает оптимизировать свои расходы. Согласно последнему финансовому отчету, до 31 марта 2024 года сумма сокращенных постоянных затрат превысит 200 млн евро. Это только начало — в 2025 году компания планирует продолжить сокращение расходов.
Уже к январю 2025 года Ubisoft закрыла четыре студии в разных городах. Ходят слухи, что компания может уволить еще часть сотрудников. Подробностей пока никто не озвучивал. Ранее Ubisoft объявила о закрытии проекта XDefiant. Игра перестанет работать в июне 2025 года. Это решение также связано с общей стратегией компании по оптимизации ресурсов.
Несмотря на сокращения, Ubisoft рассчитывает на успешный финансовый год. Компания ожидает выручку в размере 1,9 млрд евро. Основные надежды связаны с новой игрой — Assassin’s Creed Shadows. Разработчики считают, что этот проект может стать вторым по успешности стартом в истории серии.
Сокращение расходов — это часть плана Ubisoft по улучшению финансового состояния. Компания стремится сосредоточиться на ключевых проектах, которые приносят наибольшую прибыль.