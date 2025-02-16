Не смотря на массовые увольнения, компанию ожидает хороший финансовый год.

Компания Ubisoft продолжает оптимизировать свои расходы. Согласно последнему финансовому отчету, до 31 марта 2024 года сумма сокращенных постоянных затрат превысит 200 млн евро. Это только начало — в 2025 году компания планирует продолжить сокращение расходов.

Уже к январю 2025 года Ubisoft закрыла четыре студии в разных городах. Ходят слухи, что компания может уволить еще часть сотрудников. Подробностей пока никто не озвучивал. Ранее Ubisoft объявила о закрытии проекта XDefiant. Игра перестанет работать в июне 2025 года. Это решение также связано с общей стратегией компании по оптимизации ресурсов.

Несмотря на сокращения, Ubisoft рассчитывает на успешный финансовый год. Компания ожидает выручку в размере 1,9 млрд евро. Основные надежды связаны с новой игрой — Assassin’s Creed Shadows. Разработчики считают, что этот проект может стать вторым по успешности стартом в истории серии.

Сокращение расходов — это часть плана Ubisoft по улучшению финансового состояния. Компания стремится сосредоточиться на ключевых проектах, которые приносят наибольшую прибыль.