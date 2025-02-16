Riot Games обещает исправить проблему.

Недавние изменения в графике League of Legends вызвали неоднозначную реакцию у игроков. Некоторые шутят по поводу нового стиля, но для других это стало настоящей проблемой. Многие жалуются, что после обновления карты у них начинают болеть глаза.

Разработчики из Riot Games решили обновить основную карту игры — Ущелье призывателей. Изменения приурочены к новому сезону и внутриигровым ивентам. Однако не все игроки остались довольны.

Новая версия карты получилась более темной. Это вызвало дискомфорт у части игроков. Некоторые отметили, что из-за темных тонов и новых визуальных эффектов им стало сложнее следить за игрой. У некоторых даже начали болеть глаза.

Riot Games уже отреагировала на жалобы. «Мы понимаем, что некоторые игроки испытывают дискомфорт. В акте 2 мы постараемся сгладить эти моменты. Ущелье призывателей еще может измениться и мы учитываем все отзывы», — сообщили в Riot Games.

Пока неизвестно, какие именно изменения ждут карту. Но разработчики уверяют, что будут использовать новые инструменты и опыт, чтобы улучшить игровой процесс.