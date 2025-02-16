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g1tarist
Euro Truck Simulator 2 помогает оценивать усталость водителей
Игра стала частью полноценных исследований.

Компьютерная игра Euro Truck Simulator 2, известная как симулятор вождения грузовиков, теперь используется не только для развлечения. Ученые решили применить её для разработки технологий, которые помогут спасти жизни реальных водителей. Речь идет о системе, которая отслеживает усталость дальнобойщиков за рулем.

Компания SCS Software, создатель Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, активно сотрудничает с производителями техники и логистическими компаниями. А сейчас их игры используются и в научных исследованиях. 

Исследователи используют специальные "умные" футболки с датчиками. Эти датчики отслеживают жизненно важные показатели водителя, такие как пульс и дыхание. В игре создаются условия, максимально приближенные к реальным: долгие часы за рулем, монотонные дороги и усталость. Это позволяет ученым тестировать технологию без риска для жизни людей.

Эксперимент длился полгода. Ученые создали специальный симулятор, используя настоящее автомобильное сиденье и руль. Участники исследования "ездили" по виртуальным дорогам, соблюдая реальные графики работы дальнобойщиков. Например, они начинали поездку в шесть утра и заканчивали в 2-3 часа дня, проводя за рулем до семи часов без перерыва. Целью было вызвать у водителей усталость, чтобы проверить, как "умные" футболки справляются с отслеживанием их состояния.

Ученые планируют улучшить "умные" футболки, чтобы они могли точно определять момент, когда водитель начинает уставать. В будущем такие футболки могут стать частью экипировки реальных дальнобойщиков. Это поможет предотвратить аварии, вызванные усталостью за рулем.

#euro truck simulator 2
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