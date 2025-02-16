Шахматист объявил о поиске клуба.

Известный шахматист Ханс Ниманн объявил о готовности подписать контракт с любым клубом для участия в предстоящем Чемпионате мира по киберспорту (Esports World Cup). В своем твиттере он написал: «Кем бы ни был главный конкурент Liquid, я готов подписать контракт для участия в турнире». Это заявление вызвало большой интерес среди фанатов шахмат и киберспорта.

Ниманн — неоднозначная фигура в мире шахмат. В 2022 году его обвиняли в нечестной игре. После поражения от Ниманна знаменитый шахматист Магнус Карлсен снялся с турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Карлсен не стал напрямую обвинять Ниманна, но его действия вызвали много споров. Несмотря на это, Ниманн продолжает активно участвовать в соревнованиях и ищет новые возможности.

Тем временем команда Liquid, один из главных участников Esports World Cup, уже подписала контракты с известными шахматистами. В их состав вошли Магнус Карлсен и Фабиано Каруана.

Чемпионат мира по киберспорту пройдет с 31 июля по 3 августа. Призовой фонд шахматного турнира составит 1,5 миллиона долларов. Участники будут играть в формате рапид (10 минут на партию без добавления времени).