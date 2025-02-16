Черви будут нацеливаться на любое «присутствие».

Разработчики новой MMO Dune Awakening продолжают делиться подробностями о геймплее. Один из ключевых элементов вселенной «Дюны» — это песчаные черви, и они занимают важное место в игре. Разработчики поделились, что эти существа будут не просто декорацией, а полноценными персонажами с собственным поведением и привычками.

Песчаные черви в Dune Awakening будут патрулировать пустыню, следуя собственным маршрутам. Они реагируют на любые действия игроков. Например, если персонаж начнет создавать ритмичные вибрации (например, ударяя молотом), это привлечет внимание червей. Таким образом, игроки смогут использовать хитрость, чтобы манипулировать этими опасными существами. Однако расслабляться не стоит: черви могут напасть, если почувствуют угрозу или просто заметят игрока.

Разработчики также подчеркивают, что взаимодействие с песчаными червями — это не единственная особенность игры. Dune Awakening предлагает гибкую систему PvP (игрок против игрока). При этом участие в таких схватках не обязательно. Игроки, которые предпочитают спокойный геймплей, смогут сосредоточиться на PvE-активностях. Например, они могут собирать ресурсы, создавать предметы или поддерживать свою фракцию, предоставляя ресурсы для других игроков.

Кроме того, в игре будет доступна биржа, где можно продавать редкие предметы. Это также позволит игрокам вносить вклад в общее дело, не участвуя в прямых конфликтах. Таким образом, каждый найдет себе занятие по душе, будь то охота на песчаных червей, строительство базы или помощь союзникам.

Dune Awakening обещает стать масштабным проектом, который объединит фанатов вселенной «Дюны» и любителей MMO.