Этот дрон придет на замену «Жнеца».

Британцы продолжают развитие собственного воздушного флота беспилотников и готовятся заменить более старые БПЛА MQ-9a Reaper на более совершенные MQ-9b Protector RG1. Последние летные испытания нового беспилотника «Протектор» прошли на этой неделе, после чего машину начнут постепенно вводить в состав Военно-воздушных сил Великобритании.

Летные испытания БПЛА проводились на восточном побережье в графстве Линкольншир на базе ВВС в Уоддингтоне. Новый аппарат намного более автономный, чем предшественник и способен выполнять разведывательные и штурмовые операции, поддерживая английские войска при необходимости. Кроме того, планируется использовать почти 16 «Протекторов» не только в военных целях, но и в случае стихийных бедствий для помощи спасателям.

«Сегодняшний полет стал важной вехой и кульминацией огромных усилий всей команды «Протектор». Команда летных испытаний, возглавляемая 56-й эскадрильей и при поддержке 31-й и 54-й эскадрилий, должна быть чрезвычайно горда тем, что это событие знаменует собой начало ключевых интеграционных и эксплуатационных испытаний платформы» - рассказывает подполковник ВВС Британии Подмор, возглавляющий 58-й эскадрильи.

Стоит отметить, что по официальным данным «Протектор» может находиться в воздухе до 30 часов без приземлений и оснащается не только штурмовым вооружением, но и продвинутыми разведывательными комплексами. На фоне таких новостей продолжается подбор места для оперативного центра НАТО для работы за полярным кругом для контроля северной границы России. Там будут использовать разведывательные беспилотники типа Global Hawk.