Ядерные реакторы не пострадали.

Под конец этой рабочей недели СМИ облетела новость о столкновении авианосцы USS «Гарри Труман» Военно-морского флота США с турецким транспортным судном Besiktas-M в акватории Средиземного моря. Изначально никаких подробностей инцидента в открытых источниках не появлялось, но сейчас представители ВМФ США выступили с официальным заявлением и даже продемонстрировали фото с реальными повреждениями корабля, оснащенного ядерными реакторами в качестве силовой установки.

Согласно опубликованной информации, удар пришелся по авианосцу в кормовую часть по правому борту сразу за «островом». Был поврежден один из спонсонов и метал не выдержал, в результате чего появились ясно видимые на изображении пробоины выше ватерлинии. При этом, как сообщают источники, мореходности корабль не потерял, никто из экипажа не пострадал и авиакрыло, расположенное около места удара, полностью уцелело. Из важных узлов в том месте USS «Гарри Труман» располагает лифт для подъема самолетов с мест хранения.

Кроме того, у авианосца не пострадали ядерные реакторы. Что касается турецкого торгового судна, шедшего под Панамским флагом, то у него имеются повреждения на правой части носа. Больше никаких подробностей о повреждениях Besiktas-M в открытых источниках пока нет.

Сейчас американское командование решает вопрос о дальнейших операциях в которых должен был участвовать авианосец. Официальная позиция гласит, что повреждения не критические и корабль продолжит выполнять поставленные задачи.

«Любое длительное пребывание в порту для ремонта в текущих условиях имело бы серьёзные оперативные последствия» - пишется в американской прессе.

Стоит отметить, что до этого USS «Гарри Труман» участвовал вместе со своим ордером в обеспечении безопасности Красного моря и Аденского пролива от действий хуситов и сомалийских террористов.