Создан на базе Toyota 70-й серии.

В то время, когда Индия организовывала авиакосмический салон Aero India 2025, во Франции случилось другое мероприятие, связанное с вооруженными силами. Речь идет о проведении первого международного саммита горных войск, в ходе которого были показаны образцы техники и снаряжения для ведения действий в условиях высокогорья и пересеченной местности. В частности, компания Technamm, которая занимается переделкой техники под различные задачи, продемонстрировала внедорожник Masstech Commando, созданный на базе японской Toyota 70-й серии.

Машина повышенной проходимости Masstech Commando имеет гусеничную базу и способна передвигаться в сложных условиях гористой местности. Разработчик предлагает несколько вариантов внедорожника в которых различаются привод (4х2 или 4х4), мощность двигателя (от 130 до 200 л/с) и компоновкой внутреннего пространства. Машина способная нести почти 1,3 тонн полезного груза, оснащена точками для крепления личного оружия и люком со смонтированной турелью для тяжелого вооружения.

«Этот автомобиль оптимально подходит для эксплуатации в условиях экстремального климата и пересечённой местности, в частности, в высокогорных районах. Он может преодолевать крутые подъёмы и заснеженную местность» - заявляют разработчики внедорожника.

Создатели гусеничного внедорожника похвастались, что машина будет отлично себя показывать в условиях Альп, Кавказа и гор Центральной Азии. Высокий клиренс позволяет двигаться в самых сложных направлениях, а поворот на 180 градусов требует пятачка в 7,5 метров. При этом Masstech Commando крайне устойчива за счет используемой базы от японского внедорожника и не склонная к падению на бок во время крутых поворотов или при движении по наклонной местности.