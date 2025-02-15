Критических повреждений он не получил.

Череда инцидентов с американской военной техникой в 2025-м году продолжается. На этот раз в центре внимания оказался американский авианосец, носящий имя USS «Гарри Труман», который столкнулся с турецким коммерческим судном «Бешикташ-М» в акватории Средиземного моря. Авария случилась в территориальных водах Египта, неподалеку от города Порт-Саид, но американский военный корабль критических повреждений не получил. Про судьбу турецкого «Бешикташ-М» СМИ подробностей не сообщают.

«Повреждений на борту авианосца на данный момент не зафиксировано. Пострадавших нет. Мы изучаем вопросы функционирования корабля. По последним данным, он на ходу, двигатели работают штатно» - заявил официальный представитель 6-го флота США Тим Гормак.

Добавим, что обычно корабли такого класса идут в составе ордера охранения и каким именно образом смогло случиться столкновение авианосца с турецким гражданским кораблем остается большим секретом. Однако официальные представители США уже заявили, что начато полноценное расследование инцидента.

Стоит отметить, что до недавнего времени авианосец находился в акватории Красного моря, но после того, как йеменские хуситы нанесли по нему комбинированный ракетно-дроновый удар, отправился в Средиземное море. По официальным данным из-за удара особо серьезных повреждений авианосец не получил, но комиссия будет вести следствие на тему правильной оценки последствий налета хуситов и качество восстановительных работ.