Трамп заявил, что вполне может начать бомбить Иран.

Американский президент Дональд Трамп вновь начинает бряцать оружием, и Иран просто реагирует на угрозы с его стороны. Именно так объяснил лидер страны Али Хаменеи возрастание военного потенциала страны во время выступления перед журналистами. Причиной реакции стали заявления Трампа на тему того, что если Иран не пойдет на новую ядерную сделку, то США начнут бомбить страну. Кроме того, президент в открытую заявляет, что хочет лишить Иран возможности экспортировать нефть, пока Тегеран не пойдет на уступки.

«Прогресс не должен останавливаться, мы не можем быть удовлетворены нашим нынешним уровнем. Мы должны идти вперед. Сегодня наша оборонительная мощь хорошо известна, наши враги боятся этого. Это очень важно для нашей страны» - заявил Али Хаменеи.

Стоит отметить, что свое интервью лидер Ирана провел во время посещения оружейной выставки в Тегеране, где демонстрировались новейшие системы вооружений. В том числе и ракеты, оснащенные боевыми частями с головками наведения, имеющими элементы ИИ. Добавим, что на протяжении 2025-го года Иран активно демонстрировал свой военный потенциал и тут дело не только в наличии современных ракет, но и развернутой инфраструктуре на берегах Персидского залива.

Президент Трамп в свою очередь стремится задавить Тегеран, используя все возможные способы, чтобы лишить страну возможности создания ядерного оружия. Напомним, что во время своего предыдущего срока он также попытался договориться с Ираном о прекращении разработок военного атома, но итогом стало нарушение всех договоренностей Соединенными Штатами. После чего на Иран с новой силой обрушились санкции со стороны США и их европейских союзников.