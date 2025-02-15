Никто пока их не покупает - заявили в ведомстве.

Информация о покупке американских истребителей 5-го поколения для ВВС Индии официально не подтверждается. В первую очередь эти новости опроверг первый замглавы МИД страны Викрам Мисри в ходе своего заявления.

«Существует процесс, посредством которого приобретаются платформы. Я не думаю, что Индия приступила к приобретению передовых авиационных платформ… В настоящее время это находится на стадии предложения. Не думаю, что формальный процесс уже начался» - заявил чиновник.

Стоит отметить, что слухи о якобы покупки индийцами F-35 для своих Военно-воздушных сил появились на фоне встречи премьер-министра Индии Моди и 47-го президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Сразу после встречи новый-старый президент США выступил с заявлением, что американцы хотят расширить поставки военной техники в Индию. При это в самой Индии не отрицают тот факт, что рассматривают в качестве передового истребителя именно американский самолет, но это пока находится на уровне проработки, а не уже заключенных договоров.

Тут стоит добавить, что на этой неделе в индийском Бангалоре началась аэрокосмическая выставка Aero India 2025. В ходе салона индийцы увидели в динамике российский истребитель 5-го поколения Су-57Э (экспортный), который продемонстрировал фигуры высшего пилотажа и произвел на индийских пилотов впечатление. Кроме того, незадолго до начала выставки с заявлением выступил замглавы Минобороны Индии Кумар, который высказался в том ключе, что решение о приобретении нового истребителя будет приниматься после выступления российской машины.