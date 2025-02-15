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g1tarist
Концерн MBDA заявил об испытании ПТУР 5-го поколения Akeron LP
Уже прошли первые пуски ракеты.

Европейский оружейный концерн MBDA заявляет об успешных стрельбах новой противотанковой ракеты пятого поколения Akeron LP, предназначенной для оснащения вертолетов, беспилотников и сухопутной бронетехники. Первые стрельбы прошли с использованием сухопутной платформы и кадры тестирования появились на сайте компании. Новая перспективная ПТУР должна пойти в европейские армии только к 2028 году.

Противотанковая управляемая ракета 5-го поколения Akeron LP позиционируется концерном, как «самая совершенная» и должна заменить собой американскую единую ракету AGM-114R Hellfire 2. В первую очередь новые ракеты собирались устанавливать на штурмовые вертолеты серии Eurocopter Tiger Mk3, но в настоящий момент от этой идеи отказались, так как в Европе пересмотрели роль этих машин. Если раньше подразумевалось, что они будут иметь непосредственный огневой контакт, то теперь было решено довести имеющиеся винтокрылые машины до версии Mk2 и снабдить их ударными БПЛА.

Что касается ПТУР Akeron LP, то дальность полета ракеты составляет от 8 до 20 км, управление полетом идет за счет продвинутых систем наведения в боевой части. Ракета может наводиться по теплу с использованием охлажденной матрицы теплоуловителя, а также в полупассивном режиме по лазерному лучу. Разработчик заявляет, что они приложили максимум усилий в развитии электроники Akeron LP. Общая масса изделия составляет почти 40 кг, тубус с ракетой имеет длину 1,7 м, а диаметр 17 сантиметров.

«Akeron LP – это самая совершенная многоцелевая управляемая ракета большой дальности 5-го поколения из разработанных на сегодня. При её создании были востребованы передовые технологии в оптоэлектронике, БЧ, радиочастотной связи, алгоритмах наведения и обработки изображений на принципах ИИ» - заявляют в MBDA.

#птур #mbda
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