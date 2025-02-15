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g1tarist
США планирует начать выпуск лёгкого танка M10 Booker в этому финансовом году
Он позиционируется как «смертоносная, живучая и мобильная боевая машина прямого огня».

Недавно на сайте Минобороны США был опубликован для общего доступа военный бюджет страны на 2025-й финансовый год и среди заявленных позиций обнаружилась информация по производству легких танков M10 Booker. Согласно документу, в этом финансовом году производство этих машин не просто полностью развернут, но и в армию пойдет первая серийная партия в 33 единицы. Кроме того, выделенная сумма пойдет не только на создание производственных линий, но также и на доработку проекта и проведение эксплуатационных испытаний перспективной бронетехники.

Программа по созданию легкого и подвижного танка для армии США началась более 4-х лет назад, но из-за использования в разработке уже имеющихся технологических решений компания GDLS смогла создать машину в кратчайшие сроки. По планам первые 33 машины, сведенные в полк, будут переданы ВС США в этом финансовом году и пойдут в распоряжении 82-й воздушно-десантной дивизии. Всего Пентагон планирует приобрести 504 танка M10 Booker.

Американская армия начала тестирование легкого танка еще в 2024-м году, когда производитель передал в их распоряжении несколько машин. M10 «Букер» оснащен мощным двигателем, способным разогнать танк до 64 км/ч, имеет низкий силуэт, в том числе и в ИК диапазоне, модульную систему бронирования, способную выдержать попадания снарядов, близкие взрывы и крупные осколки. При этом пока неизвестно, что новая машина сможет противопоставить самой главной угрозе современности для бронированных машин, а именно, против FPV-дронов. В сети ходила информация, что на «Букеры» собираются устанавливать комплексы активной защиты «Железный кулак», но официально пока непонятно.

Электроника и средства управления огнем вместе с прицельными приспособлениями перекочевали из «старшего брата» «Букера», а именно с ОБТ «Абрамс» последних модификаций. Для поражения противника на M10 установили 105-мм орудие, спаренный с ним 7,62-мм пулемет и зенитный крупнокалиберный пулемет калибром 12,7-мм «Браунинг» M2, которым может оперировать командир танка.

#сша
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