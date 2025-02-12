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g1tarist
Sony добавила в PlayStation VR2 поддержку hand tracking, теперь можно играть без контроллеров
Hand tracking отслеживает движения рук и пальцев.

Компания Sony представила новую функцию для PlayStation VR2 — технологию отслеживания движения рук (hand tracking). Это значит, что теперь игроки могут управлять игрой без использования традиционных контроллеров. Первой игрой, где появилась эта возможность, стала Waltz of the Wizard. Разработчики выпустили обновление, которое поддерживает новую технологию.

Технология hand tracking позволяет отслеживать движения рук и пальцев. Это открывает новые возможности для взаимодействия с виртуальным миром. Например, в Waltz of the Wizard игроки могут использовать жесты для колдовства, призывать предметы, создавать магические зелья и даже общаться с персонажем по имени Скалли. Этот напарник реагирует на прикосновения и голосовые команды.

Sony впервые показала эту технологию на конференции Siggraph Asia 2024, но тогда не было известно, когда она станет доступна для пользователей. Теперь hand tracking можно опробовать на PS VR2, и Waltz of the Wizard стала первой игрой, которая поддерживает эту функцию.

Разработчики решили пока не делать заявлений, относительно того, появятся ли подобные возможности в других играх для PS VR2. Однако для Sony это важный шаг в развитии виртуальной реальности. 


#sony #ps vr2
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