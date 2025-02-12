Теперь продаются с двигателем ВК-650В.

В настоящее время в Индии проходит международная авиакосмическая выставка Aero India 2025 и российский стенд там занимает внушительное пространство. В частности, там впервые показали вертолетный двигатель ВК-65В, предназначенный для легких вертолетов серииКа-226Т. Этот двигатель является часть обновленного предложения РФ для Индии по продаже индусам Ка-226Т. Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Ранее на вертолетах Ка-226Т предполагалось устанавливать французский авиационный двигатель Arrius 2G1, но из-за объективных причин от него отказались. Теперь на машину будут ставить российский ВК-650В, который серьезно повлиял на летные характеристики вертолета в лучшую сторону. В частности, по заявлениям разработчиков, повысилась маневренность, скорость полета и управляемость.

«Индийской стороне передано обновленное техническое предложение по легкому многоцелевому вертолету Ка-226Т. Для его оснащения предлагается новейший российский двигатель ВК-650В, который впервые демонстрируется на Aero India 2025» - заявляет Михеев в своем интервью РИА «Новости».

Стоит отметить, что устные договоренности с Индией на закупку вертолетов Ка-226Т были заключены в далеком уже 2017-м году, но с тех пор предложение никак не двигалось вперед. Вероятно «Рособоронэкспорт» решил новыми условиями сдвинуть дело с мертвой точки. Как на это предложение отреагировала индийская сторона пока официальных сведений не поступало.