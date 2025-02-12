Запустят они его только в 2026-м году.

Вызовы современного мира требуют адекватных мер противодействия и по этой причине Великобритания планирует до начала следующей декады развернуть спутниковую группировку, способную отслеживать передвижение противника в реальном времени. Как заявляет Минобороны островного государства, в 2026-м году на орбиту будет запущен второй спутник программы ISTARI, получивший название «Оберон» (Oberon).

«Новый спутник обеспечит отслеживание противника в режиме реального времени» - заявляет английское командование.

В рамках амбициозного проекта ISTARI планируют развернуть не только спутниковую группировку, но и системы контроля, а также центры обработки информации. Всего по открытым данным программа обойдется британцам почти в 1 миллиард фунтов стерлингов и завершится в 2031-м году. Напомним, что первый спутник был запущен в космос в августе прошлого года и по словам военных доказал свою эффективность. Наземная инфраструктура проекта развернута в Корнуолле в месте под названием Гунхилли. Там размещена британская станция контроля «Гермес», которую дополнили двумя новыми антеннами Safran Legion, имеющими диаметр 3,2 м.

Согласно информации из открытых источников, новые британские спутники программы ISTARI, способны следить за поверхностью планеты в режиме реального времени за счет установленных высокоэффективных камер и наличию элементов искусственного интеллекта, который проводит первичный анализ данных.